Caos calendari, il TAR non decide e rinvia la decisione all'avvocatura di Stato
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Il TAR del Lazio non ha deciso in merito al rinvio del derby di Roma per il prossimo weekend di Serie A. Come riporta TMW, i giudici amministrativi, riconoscendo che il ricorso non meritava il rigetto, ha rimesso la questione all’Avvocatura dello Stato, invitando le parti a trovare un accordo. L’Avvocatura ha di conseguenza convocato Serie A, Fitp e il Prefetto di Roma per un confronto, che avrà il stasera, con l’obiettivo di trovare una soluzione. Una decisione è comunque attesa entro la serata di oggi, per chiudere in un modo o nell’altro la questione
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