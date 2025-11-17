Montenegro: "Bellissimi ricordi in prima squadra. Mio nonno mi dice che devo superarlo"

Montenegro: "Bellissimi ricordi in prima squadra. Mio nonno mi dice che devo superarlo"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:30Giovanili
di Redazione FV

Luca Montenegro, centrocampista classe 2007 della Primavera della Fiorentina, aggregato per qualche allenamento quest'estate alla prima squadra, ha parlato ai microfoni ufficiali del club raccontando i suoi primi mesi in viola: "La chiamata della Fiorentina l'ho saputa dal mio procuratore. Appena l'ho saputa ho colto l'occasione con grande gioia. Far parte anche per poco della prima squadra è stata una bella soddisfazione, ho fatto anche gol in un'amichevole col Grosseto, è stata una grande emozione. Con mister Galloppa e il gruppo mi trovo benissimo, mi sono ambientato velocemente. Firenze poi è bellissima, vivo a Coverciano ma sono quasi sempre qui al Viola Park. Questo centro sportivo è immenso, sono fortunato a poterci lavorare. A Potenza, da piccolo, facevo anche 200 chilometri al giorno per allenarmi. Tanta fatica ma ne è valsa la pena".

Montenegro viene da una famiglia di calciatori. Suo nonno, Gaetano Montenegro, è stato un attaccante, passato anche da Palermo e Lecce: "Sicuramente è un orgoglio portare questo cognome. Cercherò di fare bene, lui mi dice sempre che lo devo superare ma è difficile".