Montenegro: "Bellissimi ricordi in prima squadra. Mio nonno mi dice che devo superarlo"

Luca Montenegro, centrocampista classe 2007 della Primavera della Fiorentina, aggregato per qualche allenamento quest'estate alla prima squadra, ha parlato ai microfoni ufficiali del club raccontando i suoi primi mesi in viola: "La chiamata della Fiorentina l'ho saputa dal mio procuratore. Appena l'ho saputa ho colto l'occasione con grande gioia. Far parte anche per poco della prima squadra è stata una bella soddisfazione, ho fatto anche gol in un'amichevole col Grosseto, è stata una grande emozione. Con mister Galloppa e il gruppo mi trovo benissimo, mi sono ambientato velocemente. Firenze poi è bellissima, vivo a Coverciano ma sono quasi sempre qui al Viola Park. Questo centro sportivo è immenso, sono fortunato a poterci lavorare. A Potenza, da piccolo, facevo anche 200 chilometri al giorno per allenarmi. Tanta fatica ma ne è valsa la pena".

Montenegro viene da una famiglia di calciatori. Suo nonno, Gaetano Montenegro, è stato un attaccante, passato anche da Palermo e Lecce: "Sicuramente è un orgoglio portare questo cognome. Cercherò di fare bene, lui mi dice sempre che lo devo superare ma è difficile".