Haaland su Mancini: "Mi toccava il sedere. Mi ha caricato, lo ringrazio!"

L'ex viola Gianluca Mancini si è reso protagonista di alcune provocazioni nel corso della partita Italia-Norvegia andata in scena ieri sera allo stadio San Siro e persa dagli azzurri per 1-4. Ad essere bersagliato, Herling Haaland, attaccante della Norvegia e del Machester City. Durante la sfida, infatti, i giocatori sarebbero andati spesso a duello, a volte con marcature molto dure da parte del difensore giallorosso. Da qui molti battibecchi che hanno portato anche Gianluigi Donnarumma, compagno di squadra di Haaland, a intervenire da paciere.

A fine partita Haaland ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TV 2, raccontando meglio l'accaduto. Ecco le sue parole: "Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere quando il punteggio era 1-1. Ho pensato 'Cosa sta facendo?'. Poi mi sono caricato e gli ho detto 'Grazie per la motivazione, andiamo'. Ho segnato due gol e abbiamo vinto la partita 4-1. Quindi lo ringrazio".