La Fiorentina Under-17 non si ferma più: cinque gol anche al Catanzaro

La Fiorentina Under-17 non si ferma più: cinque gol anche al CatanzaroFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:20Giovanili
di Redazione FV

Ancora una vittoria netta per gli Under-17 della Fiorentina di Stefano Guberti: al Centro Tecnico Federale di Catanzaro, la Fiorentina trionfa per 5-0. La partita si sblocca a metà primo tempo con i gol di Giannoni e Nwagwu, mentre all’ultimo istante del primo tempo Bianchini chiude i conti. Nella ripresa, Croci firma una doppietta che rende ancora più convincente la vittoria.

Per la Fiorentina è la terza volta in stagione, e la seconda consecutiva, che segna più di quattro reti in una partita. Questo successo proietta i gigliati a 20 punti in classifica, al secondo posto, a due lunghezze dalla capolista Roma.