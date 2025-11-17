Balbo e l’infortunio con il Venezuela: distorsione al ginocchio di 2º grado
FirenzeViola.it
Luis Balbo, terzino sinistro classe 2006 della Primavera della Fiorentina, all’esordio con la sua nazionale, il Venezuela, ha rimediato un infortunio al ginocchio. Dalla nazionale hanno rilasciato la notizia che il calciatore a seguito dei primi esami strumentali ha rimediato una distorsione mediale di secondo grado al ginocchio destro. Per fortuna, nessuna lesione o rottura.
Pubblicità
Giovanili
C’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.di Mario Tenerani
Le più lette
1 C’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
Copertina
FirenzeViolaFine anno a ritmi serrati: il tour de force della Fiorentina tra campionato e Conference in un mese e mezzo
Alberto PolverosiVanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Park
Luca CalamaiL'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com