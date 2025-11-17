Balbo e l’infortunio con il Venezuela: distorsione al ginocchio di 2º grado

Oggi alle 12:49
Luis Balbo, terzino sinistro classe 2006 della Primavera della Fiorentina, all’esordio con la sua nazionale, il Venezuela, ha rimediato un infortunio al ginocchio. Dalla nazionale hanno rilasciato la notizia che il calciatore a seguito dei primi esami strumentali ha rimediato una distorsione mediale di secondo grado al ginocchio destro. Per fortuna, nessuna lesione o rottura.