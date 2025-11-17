Vlahovic, le condizioni: cauto ottimismo, oggi gli esami al JMedical

A seguito del sovraccarico muscolare all'adduttore rimeditato in nazionale contro l'Inghilterra, Dusan Vlahovic non è stato rischiato dal tecnico serbo, Veljko Paunović, saltando così la sfida di ieri con la Lettonia. Con il ritorno a Torino, sarà fondamentale per l'equipe bianconera valutare le condizioni dell'attaccante serbo in vista della ripresa del campionato e della partita da ex contro la Fiorentina. Secondo quanto rivelato da La Stampa, però, le preoccupazioni sarebbero già rientrate in quanto emerge perlopiù ottimismo attorno alla situazione del giovane classe 2000. Secondo il quotidiano piemontese, Vlahovic si sarebbe sottoposto ad esami strumentali già durante il ritiro in Serbia, a causa di un fastidio lombare accusato già qualche settimane prima ma che aveva comunque permesso al numero 9 serbo di giocare il derby col Torino e, appunto, il big match con l'Inghilterra. Questi primi esami avrebbero escluso lesioni ma, ad ogni modo, nella giornata di oggi, sono previsti ulteriori controlli al JMedical per escludere definitvamente ogni dubbio sulle condizioni del giocatore.

La speranza per Vlahovic e per i tifosi della Juventus è di non dover saltare nemmeno una partita, partendo, naturalmente, dal big match con la Fiorentina, gara sentitissima per le tifoserie ma anche per lo stesso attaccante, visto il trascorso il maglia viola di tre anni e mezzo. In caso di forfait dell'attaccante serbo, però, le soluzioni non mancherebbero. Mister Spalletti starebbe infatti valutando come attaccante Jonathan David o l'utilizzo di Yildiz come falso nueve.