L'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso

Mi è piaciuta la conferenza stampa di Vanoli. Nei toni e nella sostanza. Dopo il fallimentare buonismo di Stefano Pioli serviva un brusco cambio di rotta. Mi sono piaciute in particolare le risposte che il tecnico viola ha dato a chi gli chiedeva di Fagioli e Gudmundsson. Due stelle che non brillano. Due giocatori super pagati che sembrano in eterno stato confusionale. Vanoli ha spiegato in maniera chiara che tocca a questi due giocatori entrare nel suo pensiero calcistico. E ha aggiunto "velocemente". Quindi niente carezza ma un vero e proprio ultimatum. Giusto così. Siamo impazziti in questi mesi per capire il vero ruolo dell'islandese e se Fagioli è ancora frastornato da tristi storie del passato. Tutti a sperare in un segno del loro risveglio. Ora basta. A dire il vero a Marassi qualcosa del vero Gud si è intravisto. Ma Vanoli pretende di più. Noi pretendiamo di più. Quanto a Fagioli lo scenario è ancor più complesso. Siamo davanti a un talento che è sparito. La sensazione è che prima ancora del calciatore sia l'uomo in difficoltà. Ci dispiace. Ma la Fiorentina ultima in classifica non può più aspettare nessuno. Nel caso di Fagioli forse sarebbe opportuno anche valutare l'ipotesi di cederlo nel mercato di gennaio. Certo, visto quanto è stato pagato c'è il rischio di far una minusvalenza. Pazienza. Il direttore sportivo Goretti ha bisogno di soldi per inserire giocatori nel mercato invernale. Pedine che possono essere fondamentali per conquistare la salvezza.

Lo hanno capito tutti cheIl mercato invernale è una trappola infernale. Chi ha i giocatori forti ovviamente non li vende. A meno di offerte clamorose. Bisogna andare a cercare calciatori che hanno voglia di rivincita. Goretti ha un compito delicato.. La Lazio è un club con grandi difficoltà economiche. Tra Lotito e Sarri è guerra quasi quotidiana. Ma il centrocampista biancoceleste costa una trentina di milioni. Difficile trovare questi soldi e difficile che la Lazio accetti di fare sconti.. C'è anche chi ha riproposto in nome dicorteggiato dalla Fiorentina quando militava nel Venezia. Di sicuro serve un leader in mezzo al campo e serve che arrivi il prima possibile.. Costruita male. Penso che trovare il centrocampista giusto sia complicato ma non impossibile. Trovo più difficile trovare il difensore giusto. Anche perché se vai a pescare all'estero poi deve dare il tempo al giocatori di adattarsi al calcio italiano. Persino un campione assoluto come Daniel Passarella ebbe bisogno di un mese di campionato per indossare il vestito giusto.Prima il designatoreha criticato pubblicamente capitanpoi il commissario tecnicoè entrato a piedi uniti sulla scelta della Fiorentina di far giocarein Conference. Segnali preoccupanti. Figure importanti si sono permesse di attaccare la Fiorentina perché sentono di poterlo fare. Non mi ha entusiasmato la risposta di Ferrari a Gattuso.e che oggi viene letta a livello italiano come una realtà attaccabile. Ferrari sta imparando un mestiere, avrebbe bisogno di tempo. Ma come ho detto,Per evitare la retrocessione serve il contributo di tutte le anime del club.