Papa Waigo: "A breve sarò a Firenze, vorrei portare qualche talento"
L'ex attaccante della Fiorentina, Papa Waigo, ha parlato del momento attuale in casa viola: "Il momento non è dei migliori ma la società deve insistere sulla continuità del progetto. Ormai nel calcio gli allenatori cambiano di continuo, c'è tanta fretta".
Come si approccia la sfida con la Juve?
"Vanoli deve soltanto ricordare ai suoi giocatori ciò che rappresenta quella partita. Non serve aggiungere altro. Sono fiero di aver scritto una piccola parte della storia viola segnando ai bianconeri".
Di cosa si occupa oggi?
"Lavoro come direttore sportivo in Senegal, il mese prossimo sarò a Firenze e mi auguro che possa nascere una collaborazione con la Fiorentina. Mi piacerebbe portare qualche talento senegalese in maglia viola, anche se la questione degli extracomunitari è molto complicata".
