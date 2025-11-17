Dal Viola Park: il programma dei prossimi giorni. Ancora doppie sedute

FirenzeViola
La Fiorentina si prepara a riprendere gli allenamenti: ritrovo fissato per domattina al Viola Park con stessa formula, due allenamenti in un giorno. Le doppie sedute, inaugurate da mercoledì a venerdì dell'ultima settimana, continueranno anche domani e mercoledì, mentre giovedì e venerdì, rispettivamente antivigilia e vigilia della sfida fissata sabato 22 novembre alle ore 18 al Franchi contro la Juventus, un solo allenamento. La Fiorentina continua quindi a lavorare, con carichi di ore extra sul campo.
