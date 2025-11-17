Sentite Pupo: "La salvezza? Un'opportunità per tornare un po' a gioire"
Il noto cantante Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi ha parlato a "La Nazione" del difficile momento che sta vivendo la Fiorentina, sua squadra del cuore. Ecco le sue parole: "Per chi ha a cuore la Fiorentina, questo è un periodo quasi “tragico” ma, come accade in ogni situazione della vita, anche in questo caso possiamo scorgere un lato positivo. Dato che è da un’eternità che a Firenze, sul piano sportivo, non abbiamo più motivo di festeggiare, questa potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità per tornare a provare un po’ di gioia: la salvezza".
