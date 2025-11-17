La Fiorentina sfoglia la margherita a centrocampo: occhio a Lovric per gennaio
A gennaio la Fiorentina andrà a caccia di un centrocampista e di un difensore. Per la linea mediana in particolare si cercherà un profilo capace di aumentare l’intensità di tutto il reparto, sempre tenendo conto della disponibilità economica contenuta del club che, in estate, ha investito una discreta somma. La dirigenza viola studierà le occasioni più vantaggiose in base a un rapporto costi/benefici convincente. Oltretutto bisognerà considerare i limiti imposti dal Fair Play Finanziario.
Vecchi obiettivi.
Ad esempio la candidatura di un ex obiettivo come Tanner Tessmann, consacratosi proprio con Paolo Vanoli a Venezia, potrebbe essere difficile per via del cartellino oneroso. Se l'ingaggio del giocatore non supererebbe i 2 milioni di euro, la richiesta del Lione (a cui è legato fino al 2029) sarebbe di almeno 20-25 milioni. Troppo per le casse della Fiorentina. Più facile provare a convincere il Colonia a privarsi in anticipo di Eric Martel, il cui contratto scadrà a giugno del 2026.
Ritorno di fiamma?
Occhio anche a un altro vecchio pallino della società viola: si tratta di Sandi Lovric dell’Udinese. Il classe 1998 ha collezionato appena 3 presenze in questo inizio stagione, di cui solo 1 da titolare. Il suo contratto scadrà nel 2027, e i friulani non sembrano intenzionati a rinnovarglielo. Da non escludere, quindi, un ritorno di fiamma del nazionale sloveno, che potrebbe fare al caso della Fiorentina nell’ottica di accogliere un giocatore esperto e che conosca bene il campionato italiano.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati