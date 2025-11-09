La Fiorentina Primavera batte il Frosinone 1-2 vola in testa alla classifica

La Fiorentina Primavera batte il Frosinone 1-2 vola in testa alla classifica
La Fiorentina Primavera guadagna tre punti importantissimi sul campo del Frosinone. La squadra di Galloppa vince 1-2 grazie alle reti di Trapani e Braschi nel primo tempo. Con questa vittoria i ragazzi volano in testa alla classifica con 24 punti, uno in più della Roma e due in più del Genoa.