Primavera, infortunio per Balbo all'esordio con il Venezuela: "Tornerò più forte"

vedi letture

Luis Balbo, terzino sinistro classe 2006 della Primavera della Fiorentina, ha esordito ieri sera con la maglia della sua nazionale, il Venezuela, nella gara vinta per 1-0 contro l'Australia. L'esordio non è stato però fortunato per il giovane talento viola che ha dovuto lasciare il campo al 30' del primo tempo per via di un infortunio. Lo stesso giocatore ha commentato la serata con un post Instagram. Questo il suo messaggio:

"Ieri ho vissuto uno dei giorni più importanti della mia vita. Sin da bambino, ho immaginato questo momento mille volte: ascoltare il mio nome, indossare la maglietta della nazionale del Venezuela, sentire lo scudo sul petto e scendere in campo rappresentando il mio paese. Quel sogno che mi ha spinto per anni, tra sacrifici, allenamenti, infortuni, cadute e rialzate... Finalmente si è avverato. Ma il calcio, come la vita, a volte ti mette le prove nel momento meno atteso. Un infortunio al minuto 30 mi ha costretto ad uscire, proprio quando volevo rimanere su quel campo e dimostrare tutto quello che avevo da dare. Non vi mentirò, mi ha fatto male... non solo fisico, ma anche cuore. Perché uno sogna di debuttare, ma non immagina mai di farlo e di dover andarsene così presto. Tuttavia, niente e nessuno mi toglie l'orgoglio di aver indossato questa maglietta. Essere stato lì significa molto più di 30 minuti. Significa anni di sforzi, di credere anche quando pochi ci credevano, di andare avanti anche quando faceva male. Questa non è la fine della storia, è solo l'inizio. E prometto che tornerò più forte, più maturo e più entusiasta che mai. Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno scritto, che si sono preoccupate per me, che mi hanno inviato buone energie. Ogni messaggio conta, ogni parola si sente. Grazie per esserci stati, grazie per accompagnarti anche nei momenti più difficili. Ai miei compagni, al corpo tecnico, alla mia famiglia e a tutti coloro che sono sempre stati dietro questo sogno: GRAZIE. Questo è anche per voi. Me ne vado con il cuore pieno di emozioni, con un po' di dolore, sì... ma anche con una certezza: questo è solo l'inizio".