La Fiorentina Primavera in campo alle 15:00 contro il Frosinone, la formazione ufficiale

La Fiorentina Primavera in campo alle 15:00 contro il Frosinone, la formazione ufficialeFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:27Giovanili
di Redazione FV

In contemporanea con la Prima Squadra anche la Primavera scende in campo oggi alle 15:00 contro il Frosinone, per l'undicesima giornata di campionato. Di seguito la formazioni ufficiale schierata da Galloppa:

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Batignani, Balbo; Conti, Deli; Kone, Puzzoli, Bertolini; Braschi.