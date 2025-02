I viola Croci e Bernamonte con l'Italia Under 15 per la doppia amichevole contro la Spagna

vedi letture

Lorenzo Bernamonte e Federico Croci, della Fiorentina Under 15, prenderanno parte al prossimo raduno dell'Italia Under 15. La Nazionale, dopo aver affrontato la Polonia a Roma a febbraio (una vittoria per 5-2 e un pareggio per 3-3), si prepara a tornare in campo per un doppio test amichevole di prestigio contro i pari età della Spagna, in programma martedì 4 (ore 18) e giovedì 6 marzo (ore 11) presso il campo C della Ciudad del Fútbol di Las Rozas. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Vivo Azzurro TV.

Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno domenica 2 marzo a Roma e il giorno seguente partiranno alla volta di Madrid.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Matias Bettinelli (Inter), Tommaso Vischi (Monza);

Difensori: Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Obama Frassineti (Bologna), Giovanni Guglielmone (Parma), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan);

Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Club Brugge), Badr El Hafid (Atalanta), Mattia Guaglianone (Roma), Francesco Olivieri (Empoli), Abdou Samath Seye (Milan);

Attaccanti: Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Ilyas Fatih (Parma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).