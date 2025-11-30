La Fiorentina Primavera può allungare al 1° posto. Galloppa: "Col Sassuolo sarà dura"

Grande occasione per la Fiorentina Primavera che dopo i risultati della giornata di ieri può allungare sulle concorrenti, visto lo stop di Roma e Parma: la squadra di Daniele Galloppa è prima già con un punto di vantaggio, in caso di vittoria contro il Sassuolo oggi alle 16 i punti diventerebbero 4. Il mister lo sa e ai canali ufficiali sottolinea la difficoltà di affrontare i neroverdi: "Sarà una partita molto complicata - ha detto ai canali ufficiali. È una squadra che conosciamo bene anche perché l'allenatore è sempre Bigica e sappiamo la sua filosofia. Sarà una partita seria, contro una squadra che sporca molto la partita.

Dovremo essere molto bravi. Le squadre di Emiliano sono sempre mentalizzate e molto difficili da affrontare. Io mi auguro e sono convinto che i ragazzi sappiano il valore di questa partita e di poter allungare in classifica. Ce la metteranno tutta".