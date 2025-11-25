La Fiorentina ospita le sue società affiliate al Viola Park: erano 67 club

vedi letture

A pochi giorni dal lancio delle iniziative Talento Viola 2026, che includono visite al Viola Park e webinar per le Società Affiliate, si è svolto il primo incontro formativo in presenza con i rappresentanti delle 67 società. L’incontro, ospitato dal Wind 3 Media Center, aveva come tema “Un calcio alla bellezza. Il mister e la scoperta del talento” ed è stato condotto dall’Under 13 Lorenzo Vivarelli, che ha illustrato la metodologia di crescita dei giovani calciatori viola e ha risposto alle domande dei partecipanti.

L’incontro ha valorizzato il confronto e il feedback come strumenti di miglioramento professionale e si è chiuso con entusiasmo per mettere in pratica quanto appreso, in attesa del prossimo appuntamento. Lo riporta il sito ufficiale della Fiorentina.