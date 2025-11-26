Nazionale U17: quattro calciatori viola convocati per il Torneo dei Gironi
La Nazionale U17 tornerà in campo dal 27 al 29 novembre presso il centro sportivo "Novarello Villaggio Azzurro" di Granozzo con Monticello in provincia di Novara, per il Torneo dei Gironi. Il ct Daniele Franceschini ha convocato 61 calciatori tutti classe 2009, a parte un 2010 che gioca nella Roma (Mattia Guaglianone). Tra questi giovani talenti ci saranno anche quattro giocatori della Fiorentina: un portiere, due difensori e un centrocampista.
Portieri: Alessandro Bianchi (Milan), Elia Cantarelli (Parma), Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Tommaso Mazzi (Fiorentina), Ferdinand Ugwu (Modena);
Difensori: Mosè Opata Adjoka (Parma), Matteo Albini (Como), Matteo Andreotti (Bologna), Thomas Bergamaschi (Venezia), Salim Berrima (Atalanta), Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Covelli (Empoli), Jacopo Del Fabro (Juventus), Andrea Donato (Inter), Edoardo Evangelista (Inter), Davide Gaffurini (Torino), Giuseppe Lo Verde (Cagliari), Lorenzo Marrone (Pescara), Federico Melani (Fiorentina), Mattia Mercogliano (Milan), Lorenzo Puricelli (Inter), Davide Rigo (Juventus), Edoardo Dario Rocca (Inter), Edoardo Rocchetti (Juventus), Tommaso Tosti (Fiorentina), Davide Verdelli (Atalanta);
Centrocampisti: Mattia Angelicchio (Milan), Stefano Arui (Como), Giovanni Francesco Baldini (Bologna), Francesco Ballarin (Venezia), Youssef Boulifi (Torino), Alessandro Brancato (Juventus), Riccardo Cassano (Como), Abdul Alim Compaore (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Lorenzo Dal Bon (Roma), Emanuele Esposito (Colonia), Agostino Fazio (Genoa), Gioele Giammattei (Roma), Mattia Giannoni (Fiorentina), Mattia Guaglianone (Roma), Jacopo Landi (Empoli), Kenneth Isak Mensah (Leeds), Cesare Morosi (Inter), Mattia Pannuto (Inter)*, Andrea Pibiri (Cagliari), Dylan Scibilia (Torino), David Zanin (Hellas Verona);
Attaccanti: Pietro Umberto Avogadro Di Vigliano (Milan), Giuseppe Bonanno (Frosinone), Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Francesco De Benedetto (Benevento), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Francesco Luongo (Bologna), Thomas Matarrese (Inter), Luca Menon (Milan), Diego Perillo (Empoli), Samuele Pisati (Como), Anthony Tagliente (Parma).
