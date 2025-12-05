Fiorentina, gli impegni del settore giovanile: primavera in trasferta a Napoli

vedi letture

Sarà un weekend, o meglio una domenica, ricca di impegni quella che aspetta tutto il settore giovanile della Fiorentina. I viola infatti sono attesi da cinque match, uno, quello probabilmente più importante, che riguarda la Primavera di Daniele Galloppa, impegnata nella trasferta contro il Napoli, e gli altri 4 quelli dell'Under 18, dell'Under 17, dell'Under 16 e dell'Under 15, con le prime due squadre che giocheranno al Viola Park contro la Roma, mentre le ultime due che saranno ospiti sul campo del Lecce. Questo il quadro completo:

Primavera: Napoli – Fiorentina, domenica 7 dicembre, ore 11.00

Under 18: Fiorentina – Roma, domenica 7 dicembre, ore 12.00

Under 17: Fiorentina – Roma, domenica 7 dicembre, ore 10.00

Under 16: Lecce – Fiorentina, domenica 7 dicembre, ore 12.30

Under 15: Lecce – Fiorentina, domenica 7 dicembre, ore 10.30

