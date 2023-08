GUBERTI, È l'allenatore dell'U16: "Il percorso giusto"

FirenzeViola.it

Con un post sui suoi canali social, Stefano Guberti ha confermato l’imminente trasferimento alla Fiorentina, dove proseguirà la sua carriera da allenatore ricoprendo il ruolo di tecnico dell’Under 16. “Sarà sicuramente un arrivederci, anche perché vivo a Siena…in questa società ho finito la carriera da calciatore ed è iniziato questo nuovo percorso, non dimentico i 6 anni passati insieme. Carico come sempre e convinto di avere intrapreso il percorso giusto. per me inizia una nuova avventura ma vi sarò per sempre grato. Stefano”.