Valdepenas: "Convinto dalle persone che conosco. Ho parlato con Borja Valero"

vedi letture

Victor Valdepenas appena tesserato dalla Fiorentina ha rilasciato le sue prime parole da giocatore viola al sito ufficiale: "Sono molto contento di stare qui, è un posto incredibile. Le strutture sono incredibili, e la città è stupenda per questo sono super contento. Quanto sono emozionato? Da 1 a 10, lo sono 20! Non ho ancora visitato Firenze ma le persone che ho sentito me ne hanno parlato molto bene, ho molta voglia di conoscerla. Il Viola Park mi sembra incredibile, quello che ho visto finora è molto bello".

Cosa l'ha convnto a venire alla Fiorentina: "L'esperienza delle persone che la conoscono. La Fiorentina ha un grande passato che conosco, anche se io sono giovane. Mi hanno convinto i consigli e le esperienze. Dei giocatori del passato ho parlato con Borja Valero, e se penso ad un giocatore del passato della Fiorentina, penso a lui"

Sul ruolo conclude: "Gioco come terzino sinistro o centrale, anche se preferisco giocare sulla fascia. Sono aggressivo come difensore, con una buona tecnica. Sono molto emozionato e con tanta voglia di iniziare. Forza Viola"