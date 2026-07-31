FirenzeViola Fiorentina, fascino Real per 700 tifosi viola e 'tanti' affari di mercato

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Non ci saranno le stelle Mbappè, Vinicius, Bellingham e il fresco campione del mondo Cucurella, ma l'amichevole della Fiorentina con il Real Madrid ha sempre il suo fascino. Innanzi tutto l'allenatore José Mourinho che mantiene immutato il suo carisma e poi una rosa di giocatori sempre dalla qualità molto elevata, di una squadra che gioca da protagonista quella Champions tanto agognata dalla Fiorentina.

Attesi 700 viola

Inoltre una gita in Austria nonostante i costi del biglietto, al fresco della Carinzia, non ci sta mai male visto la canicola di questi giorni in città, Firenze in particolare, e dunque allo Wörthersee Stadion di Klagenfurt sono attesi circa 700 tifosi della Fiorentina.

Asse di mercato tra i due club

A rendere più stimolante la partita anche la presenza del fresco ex Victor Valdepenas, appena tesserato dalla Fiorentina e che dunque potrebbe giocare subito uno spezzone della gara. Non ci sarà come noto Franco Mastantuono per motivi di mercato, chissà che l'attaccante vedendo la Fiorentina non capisca che è la squadra giusta per lui.

Kean titolare e di necessità virtù per Grosso

Dal lato Fiorentina c'è attesa per rivedere in campo Oulai titolare e Kean che è stato tenuto a riposo con il Watford. Per lui la possibilità di misurarsi contro una big sarà uno stimolo in più, per la dirigenza potrebbe essere l'occasione per metterlo in mostra. Sarà inoltre un test importante anche per Grosso di nuovo alle prese con vecchie e nuove assenze (Jimenez e Brescianini in forte dubbio) che dunque costringeranno il tecnico a fare ancora di necessità virtù.