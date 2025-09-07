Under-17, ancora una vittoria: al Viola Park sconfitta la Juve Stabia 3-0

vedi letture

Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina Under 17 allenata da Stefano Guberti. Nella seconda giornata di campionato, al Viola Park, la partita contro la Juve Stabia è terminata con il netto punteggio di 3-0 in favore dei padroni di casa. Nel primo tempo i baby viola hanno creano tanto senza però riuscire a concretizzare ma le reti sono arrivate tutte nella ripresa. In avvio di secondo tempo, Nwagwu ha sbloccato la gara, mentre nel finale sono poi arrivati gol di Chiti e Palloni.