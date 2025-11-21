Galloppa verso il Milan: "Il primato deve darci entusiasmo. Braschi non si accontenti"

vedi letture

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera prima in classifica, ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della sfida contro il Milan che andrà in scena domani al Viola Park. Queste le parole del tecnico gigliato: "Il primato raggiunto ci deve dare forza, dobbiamo essere consapevoli che è arrivato non per caso ma come conseguenza del lavoro. Ci deve dare grandissimo entusiasmo e farci capire che nessuno ci ha regalato nulla. Dobbiamo continuare a spingere per rimanerci il più a lungo possibile. Sicuramente dagli allenamenti vedo che il livello si è alzato, nei ritmi, nella qualità dei passaggi e delle letture dei giocatori. Sono tanti gli aspetti che mi danno soddisfazione. Adesso vedo più competizione e possibilità di scelta e questo è importante per un tecnico. Sono diversi gli aspetti in cui vedo la squadra in crescita".

Cosa ne pensa della pressione derivata dal primato?:"La pressione deve essere positiva e darci consapevolezza del nostro valore, ci deve dare una mano a essere più umili e lavorare ancora più forte dandoci la voglia di staccare quelli dietro e andare avanti".

La sfida al Milan?: "I rossoneri ci potrebbero dare sviluppo sugli esterni, se si presentano come pensiamo. Loro danno molta densità dentro in non possesso quindi se saremo bravi ad andare da una parte all'altra potremmo avere dei vantaggi. Dovremmo anche essere bravi nelle transizioni visto che il Milan prova a fare la partita e non specula, hanno una mentalità simile alla nostra".

Su Braschi: "Con Riccardo ci ho parlato qualche giorno fa, lo conosco da anni, gli voglio tanto bene e sono contento di lui, solo che lui sa che pretendo tanto, non sono nè suo amico nè un giornalista. Se fai gol e giochi male te lo dico. A Frosinone a fine primo tempo ero molto arrabbiato nonostante avesse fatto gol e assist e lui forse è rimasto un po' così. Io pretendo tanto perché penso possa fare di più come prestazione. Detto questo siamo molto contenti che stia facendo i suoi gol e che ci stia dando una mano".