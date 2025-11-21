Lovric verso l'ennesima panchina. Il mercato chiama, la Fiorentina osserva
Continua a far discutere il futuro di Sandi Lovric, centrocampista classe 1998 dell'Udinese. Il calciatore nato in Austria e naturalizzato sloveno, dopo aver giocato titolare nelle prime due uscite stagionali dei friulani, quella in Coppa Italia contro la Carrarese e quella in Serie A contro l'Hellas Verona, ha raccolto fino ad oggi 10 minuti nel finale di gara contro il Sassuolo, una mezz'ora abbondante contro la Juventus e nove minuti in Coppa Italia col Palermo. Poi più nulla, solo panchina, compresa quella che sembra aspettarlo domani per il match della 12^ giornata tra Udinese e Bologna.
Proprio per via di questo scarso utilizzo, riporta Tuttomercatoweb.com, Lovric, come raccontato anche in anteprima ed esclusiva dalla nostra redazione, nella prossima finestra di calciomercato, quella invernale, può lasciare Udine a condizioni decisamente vantaggiose. La società friulana è infatti disposta a trattare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto e su una valutazione complessiva di 7-8 milioni di euro. Decisamente meno rispetto a quanto chiedeva la famiglia Pozzo anche fino a pochi mesi fa. Proprio per questo la Fiorentina osserva la situazione interessata.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati