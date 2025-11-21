La coreografia "11leoni" e il no della questura: era la stessa scritta dello “scherzo“ di marzo

La Curva Fiesole protesta dopo il no della questura alla coreografia richiesta per Fiorentina-Juventus. Ma perché via Zara si è opposta? Prova a rispondere La Nazione, dove si legge come gli uffici della questura non si siano fidati della richiesta degli ultras di animare con bandierine la scritta «11 leoni». Un incitamento appropriato al momento che sta attraversando la squadra, a cui gli ultras chiedono il massimo impegno in ogni partita.

Ma la medesima richiesta, per mandare in scena la coreografia «11 leoni», era arrivata anche nel marzo scorso, quando sempre nel giorno dell’arrivo dei bianconeri, gli ultras avevano trasformato la scritta approvata nel più classico degli insulti all’odiata Juve, che mai avrebbe passato il vaglio della questura. Uno scherzo che in via Zara si sono legati al dito, evidentemente.