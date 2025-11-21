La Curva Fiesole e il corteo contro la Questura: "Allo Stadio in motorino"

Come ormai noto dalla giornata di ieri, quando è arrivato il comunicato ufficiale, la Curva Fiesole è pronta a protestare prima del fischio d'inizio della sfida tra Fiorentina e Juventus per via del blocco effettuato dalla Questura di Firenze sulla coreografia preparata dai tifosi viola in vista della partita contro i bianconeri. I tifosi, come si legge dai canali social della Curva, scenderanno per protestare in Piazza della Libertà alle ore 12:30 di domani, per poi partire alle 13:00 con un corteo composto da motorini in direzione dello Stadio Artemio Franchi, dove proseguirà la contestazione.

Di seguito l'immagine della locandina pubblicata sui social: