La Curva Fiesole e il corteo contro la Questura: "Allo Stadio in motorino"
FirenzeViola.it
Come ormai noto dalla giornata di ieri, quando è arrivato il comunicato ufficiale, la Curva Fiesole è pronta a protestare prima del fischio d'inizio della sfida tra Fiorentina e Juventus per via del blocco effettuato dalla Questura di Firenze sulla coreografia preparata dai tifosi viola in vista della partita contro i bianconeri. I tifosi, come si legge dai canali social della Curva, scenderanno per protestare in Piazza della Libertà alle ore 12:30 di domani, per poi partire alle 13:00 con un corteo composto da motorini in direzione dello Stadio Artemio Franchi, dove proseguirà la contestazione.
Di seguito l'immagine della locandina pubblicata sui social:
Pubblicità
Primo Piano
Vanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curvadi Luca Calamai
Le più lette
1 Vanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curva
Copertina
Stefano PrizioChissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
Lorenzo Di BenedettoNon è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubo
Angelo GiorgettiVanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diverso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com