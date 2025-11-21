B. Valero su Vanoli: "Ho lavorato con lui all'Inter, so di cosa è capace"

Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, durante la cena benefica organizzata dall'associazione Astori. Ecco le sue parole: "Fiorentina ultima in classifica? Questa situazione sinceramente la sto vivendo male da tifoso, perché non me l'aspettavo. Anzi, nessuno se lo aspettava. Mi auguro che la partita contro la Juventus (in programma domani, ndr) cambi il "rumbo", il corso degli eventi, l'aspetto mentale dei giocatori col nuovo mister e che possano uscire da questa situazione che ripeto non mi aspettavo".



Su Pioli e sul cambio di guida tecnica: "Tutti pensavamo che Pioli fosse adatto per il momento della Fiorentina, ma a volte il calcio è così. Vanoli ha grandissima personalità, ho lavorato con lui all'Inter (quando era collaboratore tecnico di Antonio Conte, ndr), quindi so di cosa è capace. Sta a lui, assieme ai giocatori, cambiare questo momento, a partire da domani contro la Juventus".