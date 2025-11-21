FirenzeViola La Fiorentina riparte da Pongracic: è lui il miglior "recupera-palloni"

La retroguardia della Fiorentina in queste prime giornate di campionato è stato il punto debole della squadra viola andando molte volte in difficoltà e subendo addirittura 18 gol, dato che la pone all'ultimo posto tra le squadre di Serie A per gol subiti. Nelle difficoltà della difesa viola c'è, però, un giocatore che sta ben figurando su alcune statistiche difensive. Si tratta di Marin Pongracic, miglior difensore viola per recuperi effettuati: ben 79 in 988 minuti, pari a più di 12 recuperi a partita. Una statistica che, quindi, certifica la grande mole di azioni difensive che la difesa viola deve affrontare, ma anche la buona capacità del difensore croato nel riuscire ad arginarle. Grazie a questo numero, infatti, Marin Pongracic si issa al 6° posto di questa speciale classifica tra tutti i difensori di Serie A, dietro solo a Lloyd Kelly, Oumar Solet, Jesper Karlström, Manuel Akanji e Evan Ndicka, difensori molti forti in questo fondamentale.

Se il difensore croato eccelle dal punto di vista dei recuperi palla, dall'altra parte non si può dire lo stesso dal punto di vista dei falli. Il difensore viola è infatti terzo in questa speciale classifica con 23 falli commessi, dietro ai soli Nico Paz e Mateo Pellegrino, rispettivamente con 29 e 31 falli. Se il numero dei falli resta alto, il difensore classe 1997 ha comunque fatto un passo avanti in questo fondamentale riducendo drasticamente i falli commmessi a partita: dopo le prime tre gare erano stati 11 i falli commessi, per una media di quasi 4 falli a partita, mentre ora la media è scesa a 2,3 falli a partita. Un dato sul quale il difensore croato sicuramente potrà ancora lavorare ma sul quale sono stati fatti notevoli passi in avanti.

A sostegno di quanto detto, Marin Pongracic è il giocatore viola più utilizzato tra i difensori centrali a disposizione prima di mister Pioli e ora di mister Vanoli con 988 minuti, davanti anche al capitano Luca Ranieri che segue con 813 minuti giocati. Più distanti Pablo Marì (553 minuti), Comuzzo (375 minuti), Viti (169 minuti) e Kouadio (45 minuti). Ancora zero minuti invece per il giovane Kospo. Numeri che Pongracic spera di portare avanti anche agli ordini dell'attuale tecnico viola, ripagandolo della fiducia anche nella delicatissima sfida contro la Juventus nella quale spera di essere nuovamente titolare. Partita che tutto l'ambiente Fiorentina spera che possa rappresentare una svolta per un proseguo migliore di stagione.