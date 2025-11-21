Fagioli nel mirino di Lotito, Radio Laziale: "Proposto nelle scorse ore"

La Lazio ha messo nel mirino Nicolò Fagioli. Secondo quanto riportano i colleghi di Radio Laziale, la società biancoceleste starebbe pensando davvero al centrocampista della Fiorentina, che nelle scorse ore - riferiscono da Roma - sarebbe stato proposto ai capitolini. I viola hanno intenzione di rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio, motivo per cui non è da escludere che abbiano bisogno di fare spazio: uno dei candidati a partire (più probabilmente in prestito) può essere proprio Fagioli che, fin qui, non è riuscito a imporsi.