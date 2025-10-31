Galloppa sul Parma: "Sono molto propositivi. Curioso di che partita sarà"

Mister Daniele Galloppa, in vista della sfida di campionato contro il Parma Primavera, ha rilasciato un'intervista sul sito ufficiale della Fiorentina, ecco le sue parole: "Nelle ultime due settimane vedo che il livello in allenamento si è alzato e sono contento, ma ancora dobbiamo fare degli step importanti. Troviamo una squadra forte che è stata costruita per fare un campionato importante, che ha speso negli anni per vincere la Primavera 2 e ha perso sempre in finale. Conosco l'ambiente e so che hanno speso e ci troviamo una squadra molto forte che conosciamo, ma noi siamo pronti a fare la nostra partita e dimostrare la squadra forte che siamo. Penso che sia presto parlare di questo, veniamo da una partita contro un'avversario difficile come l'Atalanta, fatta bene e giocata bene, che ci ha dato la sensazione di quanto possiamo essere protagonisti in questo campionato.

Domani è una partita che ci darà risposte su quanto possiamo dire la nostra in questo campionato e credo che sarà delle risposte, ma credo che sia ancora presto per parlare di playoff. Sicuramente si vede l'impronta del mister, è una squadra molto propositiva, che ha fatto tanti gol, che ha giocatori offensivi forti. Mi piace perché provano e non speculano tanto cercando di proporre calcio con terzini ed esterni, riempendo l'area, noi lo sappiamo e vediamo che partita verrà fuori, sono curioso".