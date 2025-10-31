Galloppa sul Parma: "Sono molto propositivi. Curioso di che partita sarà"

Galloppa sul Parma: "Sono molto propositivi. Curioso di che partita sarà"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:23Giovanili
di Redazione FV

Mister Daniele Galloppa, in vista della sfida di campionato contro il Parma Primavera, ha rilasciato un'intervista sul sito ufficiale della Fiorentina, ecco le sue parole: "Nelle ultime due settimane vedo che il livello in allenamento si è alzato e sono contento, ma ancora dobbiamo fare degli step importanti. Troviamo una squadra forte che è stata costruita per fare un campionato importante, che ha speso negli anni per vincere la Primavera 2 e ha perso sempre in finale. Conosco l'ambiente e so che hanno speso e ci troviamo una squadra molto forte che conosciamo, ma noi siamo pronti a fare la nostra partita e dimostrare la squadra forte che siamo. Penso che sia presto parlare di questo, veniamo da una partita contro un'avversario difficile come l'Atalanta, fatta bene e giocata bene, che ci ha dato la sensazione di quanto possiamo essere protagonisti in questo campionato.

Domani è una partita che ci darà risposte su quanto possiamo dire la nostra in questo campionato e credo che sarà delle risposte, ma credo che sia ancora presto per parlare di playoff. Sicuramente si vede l'impronta del mister, è una squadra molto propositiva, che ha fatto tanti gol, che ha giocatori offensivi forti. Mi piace perché provano e non speculano tanto cercando di proporre calcio con terzini ed esterni, riempendo l'area, noi lo sappiamo e vediamo che partita verrà fuori, sono curioso".