Primavera, a Cesena per la quarta vittoria di fila. Ma con qualche assenza

Come scrive La Nazione, la Fiorentina Primavera vuole proseguire il proprio momento positivo e oggi alle 15 (in diretta su Sportitalia) farà visita al Cesena. I viola di Andreazzoli, reduci dai successi contro Albinoleffe, Milan e Septemvri Sofia, cercano il quarto successo consecutivo tra campionato e Youth League. Le due squadre sono appaiate a quota 10 punti: una vittoria permetterebbe a Fei e compagni di avvicinarsi per la prima volta alla zona playoff, distante attualmente due lunghezze.

Non mancheranno però le assenze: Croci, autore di otto gol in altrettante partite stagionali, sarà squalificato dopo l'espulsione rimediata nell'ultimo turno. Beldenti, Mazzeo e Pirrò, invece, dovrebbero essere a disposizione della prima squadra. Di fronte ci sarà un Cesena reduce dal 2-2 contro il Monza e diverso rispetto alla formazione che nella passata stagione raggiunse la semifinale scudetto.