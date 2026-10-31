Primavera, le formazioni ufficiali di Cesena-Fiorentina: si inizia alle 15
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Queste le formazioni ufficiali della sfida tra squadre Primavera, Cesena-Fiorentina, valida per la nona giornata di campionato e in programma alle ore 15.
Cesena: Mazzi; Cenerelli, Casadei M., Frisoni, Gasperini, Bertaccini, Ridolfi, Casadei T., Tonti, Ricci, Amadori. All.: Nicola.
Fiorentina (3-4-3): Fei; Corduneanu, Turnone (c), Melani; Martini, Pirrò, Cianciulli, Ademi; Forte, Egharevba, Mazzeo. All.: Andreazzoli.
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Giovanili
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