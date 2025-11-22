Primavera, 1-1 tra Fiorentina e Milan a fine primo tempo: Ossola risponde a Braschi

Primavera, 1-1 tra Fiorentina e Milan a fine primo tempo: Ossola risponde a BraschiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:00Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera chiude sull'1-1 il primo tempo del match casalingo che sta disputando contro il Milan di Giovanni Renna al Viola Park. I ragazzi di Daniele Galloppa, passati in vantaggio al 14 minuto con il gol del solito Riccardo Braschi, si sono fatti raggiungere nel finale di primo tempo dal gol rossonero firmato da Ossola, che esattamente al minuto numero 33 ha ristabilito la parità.