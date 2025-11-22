Settore Giovanile Viola: le partite del week-end del 22 e 23 novembre
Dopo aver presentato le sfide della Prima Squadra Maschile e Femminile e della Primavera della Fiorentina, ecco tutte le sfide in cui sarà impegnato il settore giovanile viola.
Queste le partite di campionato che si svolgeranno al Viola Park:
UNDER 10: Fiorentina vs Resco Reggello, sabato 22 novembre, ore 18.00, stadio “Davide Astori”
UNDER 9: Fiorentina vs Ponzano, sabato 22 novembre, ore 18.00, stadio “Davide Astori”
UNDER 12: Fiorentina vs Affrico, domenica 23 novembre, ore 10.00, stadio “Davide Astori”
UNDER 13: Fiorentina vs Genoa, domenica 23 novembre, ore 14.00, stadio “Davide Astori”
UNDER 14: Fiorentina vs Genoa, domenica 23 novembre, ore 16.00, stadio “Davide Astori”
Di seguito le partite del weekend che vedranno le squadre viola impegnate in trasferta:
UNDER 9: Molinense vs Fiorentina, sabato 22 novembre, ore 9.30, campo “Mandorli” di Località Sieci/Pontassieve (FI)
UNDER 8: Virtus Rifredi vs Fiorentina, sabato 22 novembre, ore 10.00, campo “Madonnina del Grappa” di Rifredi (FI)
UNDER 12: Settignanese vs Fiorentina, sabato 22 novembre, ore 16.30, campo “Romagnoli C” di Firenze
UNDER 10: Audace Legnaia vs Fiorentina, sabato 22 novembre, ore 18.00, campo “Bacci” di Firenze
UNDER 17: Palermo vs Fiorentina, domenica 23 novembre, ore 11.00, campo “Pasqualino Stadium” di Carini (PA)
UNDER 11: Sales vs Fiorentina, domenica 23 novembre, ore 11.30, campo “Don Bosco” di Firenze
UNDER 18: Frosinone vs Fiorentina, domenica 23 novembre, ore 15.30, campo “Tintisona” di Paliano (FR)
