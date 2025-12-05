Losanna-Fiorentina, i tifosi viola rispondo presente: esaurito il settore ospiti

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:29Primo Piano
di Redazione FV

Nonostante il momento per la Fiorentina sia di grande difficoltà a livello di risultati, soprattutto in Serie A (dove la vittoria non è ancora arrivata in 13 partite) ma anche in Conference League viste le due ultime sconfitte contro il Mainz e l'AEK Atene, i tifosi viola non smettono di fare sentire il loro sostegno alla squadra. Come riporta sul proprio sito ufficiale lo stesso club gigliato è andato infatti esaurito il settore ospiti dello Stade De La Tuiliére del Losanna, club svizzero che la Fiorentina affronterà il prossimo giovedì.

Saranno dunque circa 600 i tifosi che sosterranno in questa terza trasferta europea la squadra di Paolo Vanoli.