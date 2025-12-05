Batistuta: "A inizio carriera ero grasso. Le gambe? Oggi sono felice"

L’ex centravanti della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, ha rilasciato un'intervista a Tyc Spors in cui ha parlato delle sue difficoltà di inizio carriera al Newell's: “Mi piacevano tanto dei dolci sudamericani chiamati alfajores, ne mangiavo molti senza sensi di colpa. Arrivati al Newell’s un po’ sovrappeso, avevo 18 anni e pesavo 89 chili… Non piacevo a Bielsa, mi disse che ero grasso. Era vero… Mi misero a dieta. Ho sofferto la fame ma ho perso quattro chili che è il peso di tutta la mia carriera”.

Come sta del dolore alle gambe?

“Molto meglio, durante la pandemia mi sono operato in Svizzera e mi hanno messo una protesi per gamba. Ora sorrido, posso camminare e vivere normalmente. Questo mi ha salvato la vita: oggi mi diverto, gioco a padel anche se non dovrei, a golf…”.