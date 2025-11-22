Fiorentina Primavera, l'undici scelto da Galloppa per la sfida contro il Milan
La Fiorentina Primavera è pronta a scendere in campo alle ore 15:00 al Viola Park contro il Milan per la dodicesima giornata di campionato. I viola, allenati da mister Daniele Galloppa, e raggiunti in testa alla classifica momentaneamente dalla Roma, giocheranno con l'obbiettivo di tornare primi da soli in campionato. Per farlo i viola scenderanno in campo con il consueto 4-2-3-1 e con questo undici ufficiale:
Fiorentina (4–2-3-1): Fei, Trapani (C), Sadotti, Kospo, Evangelista, Keita, Bonanno, Kone, Angiolini, Bertolini, Braschi. All. Daniele Galloppa.
