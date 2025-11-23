Settore giovanile viola, due successi in trasferta per Under-17 e Under-18

Pomeriggio positivo per le due Under del settore giovanile della Fiorentina impegnate in trasferta. L'Under-18 di Marco Capparella si è imposta infatti 2-1 sul campo del Frosinone ed è tornata al successo dopo una serie di risultati poco soddisfacenti, salendo a 17 punti in classifica (all'8° posto in classifica) a -3 dalla zona playoff.

Terza goleada di fila, invece, per gli Under 17 di Stefano Guberti. Nell’undicesima giornata di campionato, al Pasqualino Stadium di Carini, Palermo-Fiorentina è finita 1-4. La Fiorentina sale a 23 punti in classifica e resta in scia alle capoliste Roma e Empoli (25).