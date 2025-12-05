Sassuolo-Fiorentina, i convocati di Vanoli: Fortini ok, out Fazzini e Gosens
Sono usciti i convocati di mister Paolo Vanoli per la trasferta che la Fiorentina dovrà affrontare domani alle ore 15:00 in casa del Sassuolo. Il tecnico viola, come già preannunciato in conferenza stampa questo pomeriggio, ha lasciato fuori lista, per problematiche fisiche diverse, sia Fazzini che Gosens, oltre a Sabiri, allo squalificato Pongracic e al lungodegente Lamptey. C'è invece Niccolò Fortini, che ha recuperato dalla sindrome influenzale degli ultimi giorni e che domani sarà regolarmente a disposizione. Ecco di seguito la lista completa pubblicata dal club gigliato sul proprio sito ufficiale:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GUDMUNDSSON Albert
8) KEAN Moise Bioty
9) KOŠPO Eman
10) KOUAME Kouakou Christian Michael
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia
AGGREGATI:
GOSENS Robin
