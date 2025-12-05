Sassuolo-Fiorentina, i convocati di Vanoli: Fortini ok, out Fazzini e Gosens

Sono usciti i convocati di mister Paolo Vanoli per la trasferta che la Fiorentina dovrà affrontare domani alle ore 15:00 in casa del Sassuolo. Il tecnico viola, come già preannunciato in conferenza stampa questo pomeriggio, ha lasciato fuori lista, per problematiche fisiche diverse, sia Fazzini che Gosens, oltre a Sabiri, allo squalificato Pongracic e al lungodegente Lamptey. C'è invece Niccolò Fortini, che ha recuperato dalla sindrome influenzale degli ultimi giorni e che domani sarà regolarmente a disposizione. Ecco di seguito la lista completa pubblicata dal club gigliato sul proprio sito ufficiale:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GUDMUNDSSON Albert

8) KEAN Moise Bioty

9) KOŠPO Eman

10) KOUAME Kouakou Christian Michael

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia

AGGREGATI:

GOSENS Robin