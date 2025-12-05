FirenzeViola Sassuolo-Fiorentina, circa 3.500 i tifosi viola presenti domani al Mapei

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il tifo viola ha raccolto appieno l'appello della Curva Fiesole di seguire in massa la Fiorentina di Paolo Vanoli nella delicata trasferta di domani a Sassuolo. Il popolo fiorentino infatti, in un momento di stagione sportivamente difficilissimo, non manca nel far sentire il proprio sostegno e il proprio calore nei confronti della squadra. Saranno infatti 3200 i tifosi presenti nella Curva nord ospiti del Mapei Stadium di Reggio Emilia, mentre qualche altro centinaio sarà presente nei settori dei distinti e della tribuna.