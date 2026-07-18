Dragusin ottimista: "Vedo il giusto atteggiamento, faremo una grande stagione"

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A margine dell'allenamento pomeridiano odierno il difensore Radu Dragusin ha parlato così ai canali ufficiali del club dei suoi primi giorni con la Fiorentina: "Lavoriamo tanto, due allenamenti al giorno, spingiamo per essere pronti per l'inizio della stagione. L'accoglienza per me è stata incredibile ma conoscevo tanti compagni quindi è stato facile. Come detto siamo tutti focalizzati sulla prossima stagione, anche i ragazzi della Primavera hanno voglia di migliorarsi e vincere, sono sicuro che faremo bene".