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Moreno out dall'allenamento di oggi: il motivo dell'assenza del calciatore argentino
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Nell'allenamento odierno della Fiorentina spicca l'assenza di Matías Moreno. Il difensore argentino non è infatti sceso in campo insieme al resto del gruppo nella seduta a porte aperte in corso al Viola Park, dove la squadra sta proseguendo la preparazione in vista della nuova stagione.
Un'assenza che inevitabilmente fa discutere anche alla luce delle voci di mercato che lo riguardano e che lo vedono vicino a un trasferimento in Galles, al Wrexham, club di Championship. Dal club viola filtra comunque una spiegazione legata alle condizioni fisiche del giocatore, fermato da un problema fisico. Resta però da capire se dietro al forfait possa esserci anche qualche valutazione collegata alle trattative in corso.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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