Atta: "Grosso mi chiede sempre di guardare in avanti, ci vuole offensivi"

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Al sesto giorni di ritiro estivo, in casa Fiorentina iniziano ad arrivare le prime indicazioni incoraggianti. Ai canali ufficiali del club è intervenuto Arthur Atta, che ha raccontato le sue impressioni sul lavoro portato avanti dalla squadra in questa fase della preparazione. Il centrocampista francese ha evidenziato il clima positivo che si respira nel gruppo: “Stiamo lavorando bene e stiamo cercando di capire le idee che il mister vuole trasmettere alla squadra. È un periodo di grande lavoro, fa caldo, ma le sensazioni sono positive”.

Atta ha poi parlato dell'approccio di Fabio Grosso, sottolineandone il coinvolgimento costante durante gli allenamenti: “Il mister si fa sentire spesso e ci dà tante indicazioni. A me chiede soprattutto di guardare sempre in avanti, perché vuole una squadra che cerchi il gol e che giochi per vincere. L’idea è quella di essere propositivi e offensivi”.