Brescianini: "Partiti con il piglio giusto. Il centenario ci dà uno stimolo in più"
La Fiorentina continua a mettere chilometri nelle gambe in vista della nuova stagione e, al termine dell'allenamento odierno al Viola Park, Marco Brescianini ha fatto il punto sul lavoro svolto e sugli obiettivi della squadra ai canali ufficiali del club. Il centrocampista viola ha parlato delle prime sensazioni dopo l'avvio della preparazione, dell'impatto del nuovo tecnico, dell'inserimento dei nuovi arrivati e delle ambizioni personali e di squadra: "Siamo soltanto all'inizio della preparazione, quindi è normale avvertire un po' di stanchezza, ma siamo partiti con l'atteggiamento giusto e con la voglia di disputare una grande stagione. Ci adattiamo alle richieste del mister e ai ruoli in cui decide di impiegarci. È un allenatore che ha grande fame e ci sta trasmettendo tutti i suoi principi. Adesso ci aspettano le tournée in Inghilterra e in Austria, che saranno fondamentali per mettere altra benzina nelle gambe in vista del campionato. Affronteremo squadre più avanti di noi nella preparazione, ma siamo pronti.
I nuovi arrivati? Li vedo molto bene: si sono inseriti alla grande nel gruppo e sono tutti ragazzi intelligenti. A livello personale cerco di migliorarmi ogni giorno. Sarà una stagione speciale, quella del centenario, e vogliamo fare molto bene. Abbiamo la mentalità giusta per toglierci delle soddisfazioni."
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