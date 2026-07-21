Ruggeri-Fiorentina, l'agente chiude: "Non è sul mercato e resterà all'Atletico"

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Tullio Tinti chiude all'ipotesi di vedere Matteo Ruggeri alla Fiorentina. Il procuratore, tra gli altri anche dell'esterno sinistro dell'Atletico Madrid, era ospite stasera negli studi di Sky Sport e tra le altre dichiarazioni ha affrontato anche il futuro dell'ex Atalanta: "Ha disputato una stagione straordinaria con l'Atletico Madrid. Per giocare in una piazza come Madrid serve una personalità importante. È normale che, dopo un'annata del genere, arrivino interessamenti, non solo da Roma e Fiorentina che l'hanno cercato, ma anche da altri club italiani e stranieri. Tuttavia l'intenzione dell'Atletico e del giocatore è quella di proseguire insieme. A gennaio il Nottingham Forest aveva chiesto informazioni, ma non era sul mercato e non lo è nemmeno oggi".

Queste invece le parole sul calcio italiano: "Vado spesso a vedere i giovani e posso dire che ci sono, ma non gli facciamo fare il percorso giusto. Con l'introduzione del Decreto Crescita sono arrivati vantaggi per i club italiani, poi estesi a tutti gli stranieri. Una volta i ragazzi uscivano dalla Primavera, passavano dalla Serie C e dalla Serie B e solo dopo arrivavano in Serie A. Oggi succede sempre meno e i giovani italiani che riescono ad affermarsi in A si contano sulle dita di una mano. Liberali? Il Milan lo ha praticamente regalato. Evidentemente non credeva così tanto nelle sue qualità."