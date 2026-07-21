Valentini-Gremio, affare bloccato. Moreno-Wrexham: Paratici punta a chiudere a breve
La Fiorentina continua a lavorare sulle uscite e Fabio Paratici punta ad accelerare alcune operazioni entro la fine della settimana. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, tuttavia, su almeno un affare c'è da registare un intoppo: la trattativa che infatti avrebbe dovuto portare Nicolas Valentini al Gremio è al momento bloccata. Lintesa tra i club era stata impostata, ma a fermare l’operazione è stata la richiesta d’ingaggio avanzata dal difensore argentino, ritenuta troppo elevata dal club brasiliano.
Fumata bianca vicina
Situazione diversa invece per Matias Moreno. Il centrale argentino è finito nel mirino del Wrexham, club gallese di Championship, e la Fiorentina spera di definire la cessione nel giro di pochi giorni. Paratici considera la partenza di Moreno una priorità per snellire il reparto arretrato e liberare spazio in vista di ulteriori movimenti di mercato. L’obiettivo della dirigenza viola è chiudere l’operazione entro questa settimana, così da concentrarsi poi sugli ultimi innesti richiesti da Fabio Grosso.
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