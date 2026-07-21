FirenzeViola I contatti con Soulé e le richieste della Roma: la Fiorentina si muove per l'argentino

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Primi contatti tra la Fiorentina e l'entourage di Soulé. La Roma vuole cederlo per fare plusvalenza ma le cifre sono alte

Matias Soulè è un obiettivo della Fiorentina. Nelle ultime ore, come raccontato anche da Tuttomercatoweb, ci sono stati contatti tra l'entourage del giocatore e il club viola con la Roma che avrebbe già comunicato all'argentino di considerarlo tra i cedibili. Anche perché la Roma dovrà provare a mettere a bilancio una cifra considerevole di plusvalenze (nella Capitale si parla di 60 milioni) e insieme a Koné proprio Soulé è uno dei giocatori da cui i dirigenti giallorossi si attendono di recuperare i milioni necessari per sistemare il bilancio.

Nessuna chiamata dalla Premier League

Soulé ha atteso il Mondiale con la speranza che a muoversi nella sua direzione ci fosse almeno un club di Premier League, ma nessuno si è fatto avanti e adesso è pronto a prendere in considerazione anche altre strade, compresa quella viola. Un ostacolo potrebbe essere l'ingaggio da 2,5 milioni a stagione, visto che l'argentino non sembra intenzionato a scendere da queste pretese e che la Fiorentina starebbe cercando operazioni con ingaggi inferiori ai 2 milioni a stagione. Ma i contatti sono stati avviati da poco e il margine per trovare un'intesa col suo entourage, c'è.

La Roma a caccia di plusvalenze e le cifre

La Roma vorrebbe cederlo per 35/40 milioni complessivi, che significherebbe mettere a bilancio tra i 15 e i 20 milioni di plusvalenza. Una cifra decisamente alta anche nell'epoca di Paratici e degli acquisti di Atta e Oulai. Ma la formula a titolo definitivo non è l'unica percorribile visto che la Roma potrebbe trattare anche il prestito con obbligo che le permetterebbe di mettere subito la cifra a bilancio abbassando però il costo definitivo con un altro anno di ammortamento da calcolare. In ogni caso un'operazione che sarebbe molto onerosa e che resta difficile. Ma non impossibile, anche perché queste prime settimane di mercato ci hanno già detto che questa parola non fa parte del vocabolario dell'attuale dirigenza del club dei Commisso.