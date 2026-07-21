FirenzeViola Grosso vuole mettere le ali. Due colpi sugli esterni e il tema Kean animano la settimana viola

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Negli ultimi di luglio la Fiorentina vuole accelerare sul fronte esterni e portare due innesti a Grosso. Nel mezzo, però, il tema Kean torna a farsi sentire

Doveva iniziare ieri la settimana decisiva per gli esterni d’attacco. E alla fine così è andata, ma l’attenzione del calciomercato in salsa viola non può ridursi alla sola questione delle batterie offensive. Nel mezzo c’è ancora tanto da macinare e oltre alle ormai note uscite da portare avanti, si è riaperto anche il capitolo Moise Kean. Che di carne al fuoco ne ha aggiunta eccome, nonostante la grigliata fosse già parecchio consistente.

Grosso aspetta le sue ali

Il ruolo primario di questa ultima settimana integrale di luglio, però, dicevamo, non si distacca dagli esterni offensivi. Per la società sarebbero stati una priorità fin da inizio estate e il diktat non è affatto cambiato, solo che nel frattempo si è deciso di portarsi avanti col lavoro in tante altre zone di campo che erano comunque da migliorare. In ogni caso, le indicazioni che arrivano dal Viola Park parlano di uno ma probabilmente anche due acquisti sui laterali d’attacco entro questo weekend, con le accelerate su un paio di nomi previste davvero nel giro di poche ore.

Cessioni, tra quelle “forzate” e il tema Kean

In seconda battuta, ma senza essere tralasciati, resta quella schiera di giocatori ancora da piazzare. A partire da coloro che porteranno qualcosa in più sul piano economico, vedi gli argentini Moreno e Valentini che se non fosse per i loro temporeggiamenti sarebbero già stati ceduti a Wrexham e Gremio. La conta dei cartellini da sistemare e da cui racimolare un’entrata economica potrebbe occupare davvero tanto tempo e spazio e quindi ci limitiamo a sottolineare la spia rossa che è tornata ad accendersi su Kean: il suo entourage è stato contattato dal Como e non sarà l’unica squadra a chiedere quantomeno informazioni per l’attaccante viola. La clausola da 62 milioni appartiene ormai al passato ma ora che il Mondiale è finito e si entra nel mese vero di trattative, le antenne sul centravanti dovranno rimanere assai dritte.