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Moise Kean assente dall'allenamento odierno: ecco il motivo

Moise Kean assente dall'allenamento odierno: ecco il motivo
Oggi alle 18:15Primo Piano
di Alessandro Di Nardo
fonte dal nostro inviato- A. Giannattasio

Arrivano novità dall'allenamento odierno della Fiorentina: Moise Kean non farà parte della seduta del pomeriggio, in programma adesso al Viola Park. L'attaccante non è infatti sceso in campo coi compagni, per lui previsto un allenamento ad hoc in palestra. Nessun allarme, fa sapere la società, ma solo un lavoro individuale per gestire al meglio i carichi degli ultimi giorni. Pare comunque difficile che il numero venti possa essere a disposizione per la prima amichevole stagionale contro il Gubbio, in programma domani alle 19 al Viola Park.