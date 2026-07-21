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Moise Kean assente dall'allenamento odierno: ecco il motivo
Arrivano novità dall'allenamento odierno della Fiorentina: Moise Kean non farà parte della seduta del pomeriggio, in programma adesso al Viola Park. L'attaccante non è infatti sceso in campo coi compagni, per lui previsto un allenamento ad hoc in palestra. Nessun allarme, fa sapere la società, ma solo un lavoro individuale per gestire al meglio i carichi degli ultimi giorni. Pare comunque difficile che il numero venti possa essere a disposizione per la prima amichevole stagionale contro il Gubbio, in programma domani alle 19 al Viola Park.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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Niente ruffianate, il club si è guadagnato la fiducia: big in partenza e nessuno li rimpiangerà. Devono essere rimosse le scorie di un’annata ignobile. Quella bugia su Oulai e un dubbio sul ruolo di Fagioli: serve un regista così?di Angelo Giorgetti
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Copertina
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